Tentative de vol par effraction sur un bancomat à Lajoux

Le bancomat de la banque Raiffeisen de Lajoux a été la cible d’une tentative de vol par effraction. Les faits ont eu lieu vers 3h15 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Des malfrats ont forcé la porte qui donne accès au local technique de l’appareil avant de s’en prendre au distributeur en lui-même. Ils n’ont pas réussi à parvenir à leurs fins et ont rapidement quitté les lieux en voiture en direction du Prédame. Les auteurs n’ont pas pu être interpellés malgré la mise en place d’un dispositif qui a réuni plusieurs services. La gendarmerie et la police judiciaire ont été envoyées sur place pour les besoins de l’enquête. La police cantonale jurassienne lance un appel à témoins. Des tentatives d’effraction sur des bancomats ont eu lieu récemment à Tramelan et à Moutier. /comm-fco