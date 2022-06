Des comptes adoptés en assemblées communales

Six assemblées communales se sont tenues lundi soir dans le canton du Jura. Les comptes 2021 figuraient au menu de cinq villages et ont été adoptés. Aux Breuleux, le bénéfice de l'exercice se monte à 925'288 francs. Les citoyens ont également adopté trois crédits : 80'000 francs pour la reprise de la gestion informatique de la comptabilité et du contrôle des habitants par un autre fournisseur, 145'000 francs pour la révision du plan d’aménagement local et 25'000 francs pour l’élaboration d’un plan d’entretien des plans d’eau.

A Develier, le compte général présente un bénéfice de 89'897 francs. Il affiche également un excédent de revenus de 310'000 francs à Rossemaison. L’assemblée a aussi accepté deux crédits. Le premier se monte à 171'900 francs et est destiné à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du Forum Biwi. La seconde enveloppe comprend une somme de 29'240 francs pour l’installation d’un nouveau programme informatique communal. A Courchapoix, le compte général boucle sur un déficit de 14'608 francs et le compte global sur un bénéfice de 62'804 francs. Un crédit de 30'000 francs pour la mise en conformité du transformateur « Les Lammes » a aussi été avalisé.

En Ajoie, les comptes 2021 de Grandfontaine bouclent sur un déficit de 22'521 francs au niveau du compte général et sur un bénéfice de 122'026 francs pour le compte global. Enfin, à Fahy, le seul point à l’ordre du jour – en l’occurrence le nouveau règlement sur les élections communales – a été accepté. /nmy-fco