Une nuit pour découvrir les entreprises jurassiennes

Les entreprises jurassiennes veulent montrer leur savoir-faire au grand public. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura a présenté ce mardi matin un concept inédit en Suisse romande. La CCIJ organise une « Nuit des entreprises jurassiennes », inspirée de la « Nuit des musées », qui aura lieu le 15 septembre. Vingt-deux entreprises actives dans divers secteurs - comme l’horlogerie, la machine, la micromécanique ou encore l’audiovisuel - réparties sur les trois districts ont décidé d’ouvrir leurs portes à monsieur et madame Tout-le-monde. Le public pourra découvrir leurs activités via onze tours dont chacun comprend deux sociétés à visiter. La soirée se déclinera de 17h55 à 22h et l’après-midi qui précède sera destiné à des jeunes de 10e Harmos qui pourront se rendre dans les entreprises.

L’événement vise notamment à montrer que le « génie industriel jurassien n’est pas qu’une vaine expression ». Le directeur de la CCIJ, Pierre-Alain Berret, estime qu’il s’agit d’une « occasion assez unique » pour la population de découvrir les sociétés de la région et la richesse de leur savoir-faire. Il pense que le public sera « non seulement surpris mais aussi impressionné ». Pour Pierre-Alain Berret, le savoir-faire des entreprises de la région reste encore assez largement méconnu :