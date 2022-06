Les enfants et familles de Delémont auront de quoi s’activer et s’amuser, même sans partir en vacances. Les Éléphantaisies annoncent leur retour du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 août. Des activités sportives, ludiques, créatives et culturelles auront lieu le matin au parc du Righi. Les journées se termineront sur des prestations artistiques. Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville de Delémont. /comm-gtr