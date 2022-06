Mieux guider les touristes à Porrentruy

Les touristes ne se perdront plus à Porrentruy. La ville a présenté mercredi une nouvelle signalétique destinée aux visiteurs de passage dans la cité des princes-evêques. Des panneaux indiquent désormais les principaux lieux d’intérêt de la ville, musées, monuments, ou encore lieux de loisirs. Le projet a été réalisé en collaboration avec Jura Tourisme ainsi que plusieurs institutions culturelles de la ville. 106 panneaux disséminés dans 57 lieux guideront les touristes à travers Porrentruy. Pour son maire, cette signalétique vient combler un manque observé depuis plusieurs années. « On s’est rendu compte que le touriste qui arrive à Porrentruy a besoin d’être guidé, explique Gabriel Voirol, Par exemple, on voit le château d’à peu près partout, mais le chemin pour s’y rendre ne va pas de soi. » Un effort a également été fait pour prendre en compte les besoins des visiteurs à mobilité réduite. Dans la mesure du possible des itinéraires alternatifs ont été balisés de manière à éviter les obstacles ou les difficultés, comme c’est le cas pour les accès au château ou au Jurassica Museum.





Rendre visible l’offre touristique existante

Outre guider les visiteurs à travers la ville, le parcours a également pour objectif de valoriser l’offre touristique existante. La disposition des panneaux permettra de mieux visualiser les lieux touristiques à disposition ainsi que le temps nécessaire pour y accéder. « Nous avons été très attentifs aux flux, explique Emilie Moreau, responsable du développement de l’offre touristique à Jura Tourisme. Le plus important est de déterminer par quelles rues les touristes passent. C’est là que nous avons placé les panneaux d’importance, tout en gardant l’objectif du renvoi de clients à travers les principaux sites pour expliquer aux touristes ce qu’ils peuvent aller voir d’autre après une visite. »

Le projet a coûté 220'000 francs. Il a été financé en partie par le fonds Enjoy Switzerland, la commune de Porrentruy, la Loterie romande, une entreprise énergétique de la région ainsi que plusieurs acteurs culturels et touristiques dont Jura Tourisme. /comm-tna