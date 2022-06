La création Robert Sandoz à Avignon

La compagnie L’outil de la Ressemblance, le Théâtre du Jura et le Théâtre Am Stram Gram de Genève, présentent une création au Festival d’Avignon avant de la présenter en Suisse dès l’automne. Dans une mise en scène de Robert Sandoz, les comédiens Lucie Rausis et Adrien Gygax jouent deux personnages fascinants.

Le Soldat et la Ballerine se sont rencontrés parmi les jouets d’un jeune garçon. Lui est de plomb, elle est en papier… l’histoire voulait les jeter dans le feu, mais ils ont réussi à sauver leur peau. Ils vont donc emmener le public dans un voyage fou à travers les éléments : l’air, l’eau, le feu, la lumière et l’obscure… Une volonté pour son metteur en scène Robert Sandoz de nous faire entrer dans un univers magique :