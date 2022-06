Le Parlement en bref

Accepté par 55 voix et 1 abstention le rapport 2021 du Contrôle des finances.

Accepté par 44 voix contre 11 et 3 abstentions en deuxième lecture la loi portant réorganisation des offices de poursuites et faillites.

Accepté par 50 voix et 8 abstentions en première lecture la modification de la loi sur l’école obligatoire.

Accepté par 50 voix et 8 abstentions en première lecture la modification du décret réglant l’octroi de subventions pour installations scolaires.

Accepté par 46 voix et 12 abstentions l’arrêté portant octroi d’un crédit-cadre au Service de l’enseignement et au Service de la formation postobligatoire destiné au financement de la mise en application du plan d’action numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation postobligatoire.