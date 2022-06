Pure Politique : la lutte contre la pauvreté dans le Jura

C’est le Rapport social 2021 qui le révèle : 15% de la population jurassienne est touchée ou menacée par la pauvreté. 10% des citoyens du canton peuvent même être considérés comme pauvres. Le Gouvernement juge la situation insatisfaisante et inacceptable. Mais comment y remédier efficacement et avec quels moyens ? Pure Politique a ouvert le débat mercredi soir sur RFJ, avec le député CS-POP Rémy Meury et le député-suppléant PLR Pierre Chételat. Un échange à (ré)écouter ci-dessous :