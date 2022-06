Des friches industrielles à réhabiliter dans le Jura

Il faut accélérer la réhabilitation des friches industrielles dans le Jura. C’est ce que souhaite le député PDC Gauthier Corbat dans une motion qui a été déposée mercredi lors de la dernière séance du Parlement jurassien. Le député PDC demande au Gouvernement de développer une politique active en la matière. Il estime que le canton du Jura présente un haut potentiel de densification territoriale via l’exploitation de ce type de parcelles. Gauthier Corbat indique que le Jura dispose de 51 hectares de friches industrielles répartis sur 91 sites dont seulement 13% présentent un risque de pollution. Il précise également que 51% des sites se prêtent à une réhabilitation des bâtiments existants et que 60% de ces mêmes sites bénéficient d’une bonne desserte. Le tout représente un potentiel d’accueil de près de 1'000 habitants et 1'300 emplois équivalents plein temps.

Le député PDC affirme que le rachat des terrains de la SAFED à Delémont ne doit pas cacher la réalité dans la mesure où la grande majorité des sites sont toujours disponibles. Gauthier Corbat reconnaît que des utilisations partielles et temporaires existent. Il estime toutefois qu’un véritable plan d’action et de pérennisation fait défaut. Selon lui, un appel à projets réalisés avec les communes et avec des facilitations administratives, techniques et financières permettrait de valoriser les zones les plus pertinentes.

Une autre motion du groupe PDC sur les friches urbaines et industrielles a, par ailleurs, été déposée également mercredi. Le député Serge Beuret demande au Gouvernement de prévoir l’instauration d’un droit d’emption en faveur de l’Etat sur les immeubles laissés à l’abandon. /fco