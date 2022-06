Quelques chutes d’arbres en Ajoie

L’activité orageuse a été particulièrement dense sur la région ce jeudi après-midi. Plusieurs alertes de degrés 3 ont été émises par les services météorologiques. Plusieurs incidents ont notamment été constatés en Ajoie, où une alerte de niveau 4 a été lancée. A Porrentruy, Alle, Bure et Mont-de-Coeuve, des arbres ont été couchés par les vents violents et les fortes pluies selon la police cantonale. Le Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Porrentruy confirme qu’un arbre est tombé rue Achille-Merguin, dans la cour de la Fondation Pérène. Dans un autre secteur en Ajoie, un véhicule a été touché sans faire de blessé. La sirène a retenti en milieu d’après-midi à Vendlincourt, mais il s’agissait d’une fausse alarme déclenchée par les conditions météos. « Pas de danger pour la population », a tenu à rassurer le Service jurassien de protection de la population.





Le site des Eurockéennes évacué en France voisine

La situation est également tendue en France voisine. La première soirée du festival de musique des Eurockéennes de Belfort, qui devait démarrer ce jeudi, a été annulée par la préfecture en raison des pluies diluviennes. Le site du Malsaucy, qui accueille chaque année autour de 130'000 festivaliers, était en cours d’évacuation en fin d’après-midi, quelques heures seulement après l’ouverture des portes. Des grêlons plus gros que des balles de golf se sont par ailleurs abattus sur les hauteurs de Montbéliard, dans les secteurs de Blamont et de Pont-de-Roide. /comm-clo-jpi