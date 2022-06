Une première boîte à livres à Porrentruy

Porrentruy se voit dotée de sa première boîte à livres. La première installation de ce type a été inauguré mercredi devant le magasin Coop. L’association « Boîte à livres » souligne que le projet est le fruit d’un travail collectif. La boîte à livres a été créée grâce au soutien financier de la commune de Porrentruy, fabriquée par l’Espace Formation Emploi Jura et décorée par l’Espace Jeunes de la ville. Des ouvrages dédicacés se mêlent ainsi aux livres pour tous les âges et tous les goûts. L’association souhaite que la population s’approprie les livres dans le but de promouvoir la lecture, la réutilisation d’objets existants et les liens intergénérationnels.

L’inauguration s’est tenue en présence de l’autrice Marie Houriet qui a fait une lecture publique pour l’occasion. /comm-fco