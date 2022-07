Deux blessés légers sur l'A16

Un accident de la circulation a fait deux blessés légers jeudi en fin de journée sur l’autoroute A16, entre Porrentruy et Courgenay. Un automobiliste a doublé une autre voiture et s’est ensuite rabattu sans respecter les distances de sécurité. Il a alors heurté le véhicule qu’il venait de doubler, qui circulait correctement sur la voie lente. Ce dernier a touché le mur à droite de la bande d'arrêt d'urgence, a traversé la voie et s'est encastré dans la glissière de sécurité. L’automobiliste fautif a continué sa course sans s’inquiéter des dommages occasionnés. Les deux occupants de la voiture accidentée ont pu se rendre à l'hôpital par leurs propres moyens.

Le tronçon Porrentruy-Est - Courgenay est resté fermé une heure et demi. La police invite toute personne ayant des informations complémentaires sur cet accident à s’annoncer au CET de la police cantonale au 032/4206565. /comm-cto