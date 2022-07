Le Jura fait le point sur l'accueil des réfugiés

Le canton du Jura fait un point de situation sur l’accueil des réfugiés ukrainiens. Il estime que son dispositif « s’avère toujours adapté pour accueillir les personnes qui rallieront la Suisse ces prochaines semaines » selon un communiqué transmis vendredi. Quatre mois après le début de la guerre, 470 réfugiés sont actuellement accueillis dans le canton. Selon les projections du Secrétariat d’État aux migrations, entre 800 et 1'200 personnes pourraient être présentes dans la région d’ici la fin de l’année. Les arrivées se déroulent désormais prioritairement dans trois centres collectifs à Delémont, à Fornet-Dessus et à Porrentruy. L’hébergement chez des particuliers se réduit et les personnes accueillies sont progressivement relogées en appartement. Actuellement, environ 30% des personnes sont logées chez des particuliers, 60% en appartement et 10% en logements collectifs.

Le défi de la scolarisation est également relevé grâce à la mise en place de « classes d’accueil et des possibilités d’intégration dans les classes ordinaires ». L’accès à la formation postobligatoire et la mise en place de modules préparatoires seront déployés après les vacances d’été.

Le communiqué annonce que des activités seront proposées durant l’été grâce à des actions bénévoles dans le but d’intégrer les personnes accueillies dans « le tissu social jurassien ». Un appel à projets a également été lancé par le Service de l’action sociale pour développer des actions communautaires et de parrainage. Une séance d’information est organisée à ce sujet le lundi 4 juillet à 16h au campus Strate J à Delémont. /comm-fwo-ATS