Un nouveau syndicat de communes aux Franches-Montagnes

Le Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes (ZAFM) a été constitué jeudi soir. Ce syndicat a pour but « l’achat de terrains de la zone d’activités d’intérêt cantonal au Noirmont et à Saignelégier, leurs planifications, leurs équipements et leur mise à disposition, ainsi que la répartition des impôts du périmètre de la zone ». L’Assemblée constitutive du Syndicat a eu lieu au Noirmont en présence de la ministre Rosalie Beuret Siess du Département des Finances et en charge des communes ainsi que des maires des communes des Franches-Montagnes. Aline Erard a été élue présidente du syndicat et André Tschudi vice-président. Le comité sera composé de Renaud Baume, président, Vincent Wermeille, vice-président, Sophie Guenot, Gabriel Martinoli et François Brahier-Jeckelmann. /comm-fwo