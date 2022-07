La Braderie, un événement incontournable pour les sociétés locales

C’est un retour particulièrement attendu : la Braderie se tient de vendredi à dimanche soir à Bienne. La manifestation avait été annulée en 2020 à cause de la pandémie et elle s’était déroulée sous une version restreinte en octobre dernier. Cette année, 120'000 à 150'000 personnes sont attendues dans la cité seelandaise. De nombreuses sociétés locales ont également répondu présentes. L’événement reste incontournable pour la plupart des clubs de la ville à l’instar du FC Aurore. Selon son président, Marco Sbriccoli, l’entité s’est associée pour cette édition avec le FC Étoile. « Cela permet de mieux répartir les efforts. Des dizaines de volontaires doivent se relayer au grill et au bar », explique le responsable.

Marco Sbriccoli reconnait que la Braderie constitue une manne financière importante pour le club, soit un peu moins que 10% du budget annuel dans le cas du FC Aurore. « Je ne vous cache pas que cela permet aussi de mettre certaines choses à niveau en interne. Il y a toujours des cartons jaunes à payer par exemple », souligne le président du FC Aurore. Marco Sbriccoli ajoute qu’une Braderie bien réussie peut représenter quelques milliers de francs, ce qui « permet d’acheter des équipements ou de payer des arbitres ».