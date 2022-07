Les Verts favorables à une initiative cantonale pour le fonds climat

Les Verts jurassiens comptent bel et bien agir après le rejet du fonds climat par le Parlement cantonal. Les membres du parti écologiste étaient réunis samedi soir en assemblée générale extraordinaire. Après un débat nourri, ils ont décidé, à l’unanimité, de « continuer les discussions avec les autres partis, associations de protection de l’environnement et mouvements citoyens pour tendre vers une initiative cantonale ». Les Verts jurassiens estiment qu’une telle démarche permettra de proposer à la population un « outil adéquat pour répondre financièrement, et de manière pérenne, aux défis environnementaux et climatiques actuels et futurs ». Selon eux, il s’agit aussi d’un garde-fou au cas où les mesures du plan climat ne pourraient pas être financées dans le cadre du budget cantonal.

Dans un communiqué publié samedi soir, le parti se dit conscient que l’aboutissement d’une initiative risque de prendre du temps. Ses membres comptent ainsi rester actifs au Parlement et dans tous les réseaux politiques et citoyens pour faire avancer la lutte contre le dérèglement climatique. /comm-alr