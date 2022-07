Un début d’incendie à Courrendlin

Une maison familiale de Courrendlin a été victime d’un début d’incendie dimanche. Le feu s’est déclaré au premier étage d’une bâtisse située à la rue de la Prévôté. Le sinistre a pu être cantonné à une seule pièce grâce à l’intervention de 11 hommes et 3 véhicules du Centre de renfort de Delémont ainsi que de 29 pompiers et 7 véhicules du SIS 612. Une ambulance a également été mobilisée sur place pour contrôler quelques personnes incommodées par la fumée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. /comm-fco