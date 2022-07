Intervention des pompiers à Courtemaîche

Plus de peur que de mal à Courtemaîche. Un dégagement de fumée a été signalé à la Fondation Pinos lundi après-midi. Il provenait du local qui abrite le système de chauffage à pelets. Sur place, les pompiers du SIS Basse-Allaine et du centre de renforts et de secours de Porrentruy ont pu déterminer qu’il s’agissait d’un problème technique. Selon la police cantonale, la route a été fermée durant une demie-heure. Personne n’a été incommodé par la fumée. /comm-tna