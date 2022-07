Rejet des recours contre des moloks à Courrendlin

La juge administrative du Tribunal jurassien de première instance a repoussé des recours contre la pose de trois moloks à Courrendlin. Le jugement a été rendu le 28 juin et a été publié ce mardi. Carmen Bossart Steulet a estimé que la pose des équipements destinés à la récolte des déchets ménagers dans une zone protégée n’était pas incompatible avec celle-ci. Elle a également rejeté les griefs formulés par deux propriétaires concernant le bruit et les odeurs, de même que celui pour la sécurité sur la voie publique. La juge administrative n’a pas tenu compte non plus des craintes d’un recourant qui estime qu’il ne pourra plus construire sur sa parcelle. Le jugement peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. /comm-fco