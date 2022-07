Vincent Wermeille ne rempilera pas à la mairie de Saignelégier

Saignelégier va devoir se trouver un nouveau maire. Vincent Wermeille a annoncé ce mardi matin qu’il ne se représenterait pas aux élections de l’automne prochain. Le maire PCSI avait préalablement fait part de ses intentions lundi soir au Conseil communal. Vincent Wermeille occupe la mairie de Saignelégier depuis cinq ans. L’agriculteur de 63 ans avait été élu en 2017 face au PDC Jean-François Boillat. Il ne cache pas qu’il a choisi de ne pas rempiler en grande partie pour des questions de temps à disposition. « Sur certaines périodes, on n’est pas loin du mi-temps » souligne Vincent Wermeille, alors que le maire de Saignelégier ne touche qu’une indemnité annuelle de 10'000 francs et que les conseillers communaux doivent se contenter de 1'500 francs. Il relève également que « plus de la moitié » de l’équipe actuelle à l’exécutif devait ne pas se représenter, ce qui a aussi joué un rôle dans sa décision de ne pas rempiler. Pour Vincent Wermeille, ce sont toutefois l’engagement et le temps nécessaire à la fonction qui ont pesé le plus dans la balance :