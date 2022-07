Des chiffres noirs pour Basse-Allaine

Basse-Allaine a dégagé un bénéfice en 2021. Les ayants droit de la commune ajoulote ont donné mardi soir leur feu vert aux comptes 2021 qui ont dégagé un bénéfice de 104'000 francs. Plusieurs crédits ont aussi passé la rampe : 212'350 francs destinés à financer les étapes 0 et 1 de la mise en conformité de la STEP de Montignez, 156'692 francs pour différents travaux dans le cadre du projet de réfection des luminaires, conduites et canalisations dans le secteur « Route de Lugnez » à Montignez, 47'441 francs pour la réalisation de la cartographie phytosociologique des forêts des localités de Buix et Montignez et 80'000 francs pour équiper les salles de classe de Buix, Courtemaîche et Montignez d’infrastructures numériques et informatiques. /comm-emu