EDJ a nommé Diego Brait à la présidence

Le Conseil d’administration (CA) d’Energie du Jura change de tête. Il a désigné Diego Brait à la présidence à partir du 1er juillet, selon un communiqué transmis ce mercredi. Membre du CA depuis 2017, le chef de la région Jura pour l’entreprise BKW succède à Véronique Gigon à cette fonction. Le député et maire de Porrentruy Gabriel Voirol accède à la vice-présidence, alors que Marie-Laure Chapatte fait son entrée.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de ne pas repourvoir immédiatement le poste de direction laissé libre par Roman Derungs à partir de fin juillet, afin de déterminer le profil le plus adéquat avec l’évolution actuelle du marché du gaz et de redéfinir la stratégie globale d’EDJ, en concertation avec ses actionnaires et ses partenaires principaux. /comm-emu