Le Bureau de l’intégration rattaché au Service de l’action sociale

Un changement de répartition des tâches concernant l’intégration des étrangers se profile dans le Jura. Le Gouvernement souhaite que le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme passe du Service de la population au Service de l’action sociale. Il estime que la répartition actuelle engendre des doublons et provoque une certaine dispersion des forces. Le projet nécessite une modification légale qui sera soumise au Parlement. Il permettra de concentrer l’ensemble des missions relatives à l’intégration des personnes étrangères, au sens large, et de créer des synergies ainsi que de dégager plus facilement une vision approfondie de la thématique. /comm-fco