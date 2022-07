Solution intermédiaire pour un espace culturel à Delémont

Un nouveau lieu culturel est en projet à Delémont. Le dépôt public du projet a été publié jeudi dans le Journal officiel. La ville va mettre à disposition un appartement à la route de Porrentruy à l’association autogérée des cultures et d’artisanat delémontains (AACAD). Il s’agit d’une solution intermédiaire pour la ville avec une durée minimum de deux ans. L’AACAD devrait ensuite s’installer dans le quartier gare sud, selon le Service de l’urbanisme. L’idée de l’AACAD est de promouvoir l’éducation populaire, la création artistique et la confection artisanale, selon le Service de la culture, des sports et des écoles de la capitale jurassienne. Le chef de service, Jérôme Monnerat estime qu’un tel projet « offre un plus à la ville, car ça n’existe pas aujourd’hui à Delémont ». Différentes activités culturelles, des ateliers et des cours pourraient notamment voir le jour : « Des animations douces au niveau musical et un lieu encadré », précise Jérôme Monnerat.

L’association veut créer un lieu convivial propice aux rencontres. L’AACAD, qui stocke déjà du matériel dans la grange du bâtiment, pourrait s’installer dans un appartement et partagerait la maison avec notamment le club de bridge. Un comité collégial a été mis sur pied pour cet espace autogéré. Yann-David Varennes en fait partie. Il nous a expliqué que le lieu se veut convivial avec des repas, des rencontres et un espace de créations. « L’esprit sera alternatif et donc ouvert, avec des prix libres », ajoute le membre du comité.

Le dépôt public du projet tient jusqu’au 8 août 2022. /lbe