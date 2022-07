Un délégation parlementaire jurassienne au Rwanda

Le Jura est bien représenté à l’Assemblée parlementaire de la francophonie (AFP) qui tient sa session plénière à Kigali du 5 au 9 juillet. La délégation parlementaire est conduite par le socialiste Pierre-André Comte, président de la section. Il est accompagné d’un autre député socialiste, Claude Schlüchter, ainsi que du PCSI Quentin Haas et du secrétaire général du Parlement Fabien Kohler.

Le canton indique jeudi que les députés participent aux travaux du Bureau, de la Commission permanente de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, de la Commission de la coopération et du développement, de la Commission des affaires parlementaires et de la Commission politique. Au Bureau de l’APF, Pierre-André Comte, président de la Section jurassienne, siège aux côtés de 26 membres appartenant à l’un des 90 parlements d’Etats des cinq continents. La section suisse est présidée par un autre jurassien, à savoir le Conseiller aux Etats PDC Charles Juillard. /comm-lbe