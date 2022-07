Collision en chaîne dans le tunnel du Mont-Russelin

Le tunnel du Mont-Russelin, sur l’A16, a dû être fermé pendant deux heures jeudi soir après une collision en chaîne. Un automobiliste qui circulait entre Glovelier et St-Ursanne, vers 17h30, a percuté la voiture qui le précédait et qui avait fortement freiné en raison de la densité du trafic. Un autre conducteur qui arrivait derrière en a fait de même quelques secondes plus tard. L'ambulancier chef des secours et trois ambulances ont été déployés sur place pour transporter les trois automobilistes blessés aux urgences de Delémont.

Fortement endommagés, les véhicules ont été pris en charge par le garage de service. La police a procédé au constat d’usage. Le Service des infrastructures s’est également rendu sur place pour nettoyer la chaussée. /comm-alr