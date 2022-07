Deux hommes sur une moto pincés avec de la drogue à Bienne

Deux hommes ont été arrêtés à Bienne alors qu’ils circulaient sur une moto. Le sac qu’ils transportaient contenait divers produits stupéfiants. Une patrouille de la police cantonale bernoise a remarqué mercredi vers 17h30 le véhicule avec une plaque d’immatriculation modifiée. Le ministère public régional du Jura bernois-Seeland et la police indiquent vendredi que lorsque la moto a été arrêtée sur la Longue-Rue pour un contrôle, le passager s’est enfui. L’homme a notamment jeté un sac avant d’être interpellé un peu plus loin. L'homme de 41 ans ainsi que le conducteur de la moto, âgé de 31 ans, ont été emmenés au poste pour des investigations supplémentaires. Le sac jeté a pu être retrouvé et saisi. La moto a aussi été saisie, précise le communiqué des forces de l’ordre.

La police cantonale précise que dans le cadre des investigations, il s’est avéré que la plaque d'immatriculation modifiée avait été volée et que le conducteur n'avait pas de permis de conduire. Un test rapide de dépistage de drogue a été effectué et s'est révélé positif. Le passager était par ailleurs recherché pour une peine de prison. Quant au sac, il contenait divers stupéfiants, dont plusieurs grammes d'ecstasy, du crystal meth, de la cocaïne, des amphétamines et plus de 200 pilules thaïes. Lors d'une perquisition effectuée en collaboration avec la police cantonale jurassienne chez l'un des deux prévenus, une autre moto a été trouvée, elle aussi avec une plaque d'immatriculation volée.

Le conducteur a été libéré après les investigations menées. Quant au passager, il a été placé en détention. À l’issue de l’enquête, les deux hommes devront répondre de leurs actes devant la justice pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation routière, indique encore la police bernoise. /comm-lbe