St-Ursanne étoffe son offre hôtelière

Le Bœuf à St-Ursanne devient le Peanut Medieval Lodge. L’hôtel-restaurant rouvre ses portes vendredi soir. Le bâtiment a été rénové pour créer une atmosphère moyenâgeuse dans la salle, mais aussi dans les seize chambres. La carte a aussi subi des transformations avec une cuisine italienne, concoctée par le chef Andrea Gaia. Douze EPT (équivalent plein temps) ont trouvé du travail dans cet établissement.

C’est le groupe hôtelier valaisan Definitely different qui est aux commandes. Deux autres hôtels-restaurants, l’Ours et la Cigogne, seront remis au goût du jour d’ici la fin de l’année prochaine. Le co-directeur du groupe explique que le hasard l’a conduit à St-Ursanne. En commandant un café à la terrasse du Bœuf, Emilien Sommier a appris que le bâtiment était en vente. « Ça a été un coup de foudre et une opportunité ». Le co-directeur du groupe est convaincu du potentiel de St-Ursanne : « une ville magnifique ». Il relève aussi la dynamique touristique des autorités communales. Selon lui, le Jura va augmenter son attractivité ces prochaines années.





Un risque pour la concurrence ?

Le groupe hôtelier Definitely different a acquis trois établissements à St-Ursanne, ainsi qu’un autre à Maison-Monsieur au bord du Doubs, près de La Chaux-de-Fonds.