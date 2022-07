Une nouvelle saison s’ouvre pour les Estivades à St-Ursanne

La « cerise sur le gâteau » pour les visiteurs estivaux de St-Ursanne. L’édition 2022 des Estivades démarre ce dimanche 10 juillet, dans une cité médiévale réservée aux piétons de 10h à 18h. Les autres dates seront les 17, 24 et 31 juillet, ainsi que les 7, 14 et 28 août. À ces occasions, les rues de la vieille ville se pareront de divers stands et des animations musicales empliront l’atmosphère.Membre du comité d’organisation, Nicolas Paupe indique que l’une des missions de la manifestation est de donner envie aux visiteurs de passage de prolonger leur visite. Mais il souligne aussi que pour sept dimanches de l’été, la cité devient la plus vaste zone piétonne du canton, ce qui attire également des Jurassiens. Vous trouverez le programme complet des Estivades sur ce lien. /lad