Une édition record pour le NIFFF

Un palmarès représentatif de cette 21e édition

L’édition a été couronnée par un palmarès « qui fait la part belle à des visions singulières et contemporaines du cinéma fantastique », selon un communiqué du festival. Un palmarès dont se réjouit le directeur général et artistique, Pierre-Yves Walder. Il estime que cette sélection représente bien ce que les programmateurs ont voulu exprimer dans cette édition 2022. C’est le cas notamment de « Nos cérémonies », le premier long-métrage de Simon Rieth, auquel le jury international a décerné le H.R. Giger Narcisse Award for best feature film. « Brillant et audacieux dans sa conception, magnifiquement mis en scène et interprété, NOS CÉRÉMONIES est une exploration remarquablement originale d’un lien intime entre frères qui résiste à toute traduction en termes autres que les siens », a déclaré lors de la cérémonie de clôture Joyce Carol Oates, présidente du Jury international.

Dans le reste du palmarès, le Imaging The Future Award, récompensant le meilleur production design, est décerné au drame onirique « Blaze » de l’australienne Del Kathryn Barton.

Au total, les neuf jours du festival ont vu défiler 160 projections et presque autant d’invités dans les salles obscures de Neuchâtel. Le public a plébiscité deux films « flamboyants », selon les organisateurs. Il s’agit de « Freaks out » (Prix RTS du Public) et de la super-production de marionnettes taïwanaises « Demigod : The legend begins » (Compétition asiatique).

A noter encore, le duo franco-lituanien Kristina Buozyte et Bruno Samper qui, avec leur film « Vesper », semble avoir conquis le cœur du public. En effet, ce long métrage de science-fiction dystopique a fait salle comble à deux reprises.

La 22e édition du NIFFF se tiendra du 30 juin au 08 juillet 2023. /comm-cde