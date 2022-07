Une maison pour éviter la rechute

Améliorer encore l’accompagnement des personnes en proie à des addictions : c’est le but poursuivi par L’Envol à Tramelan. L’institution sans but lucratif a ouvert les portes samedi de La Maison, un bâtiment qui pourra accueillir jusqu’à six résidents dans une forme de colocation transitoire. L’offre se veut complémentaire aux actuels propositions de séjours résidentiels destinés aux personnes en difficulté avec leur consommation d’alcool ou autres substances psychotropes. Yann Burri, directeur de l’Envol, rappelle que le retour à la maison après un suivi par l'institution peut souvent se transformer en moment d'angoisse et d'extrême difficulté. En réunissant les personnes sous un même toit, l'échange et l'entraide peuvent s'ériger en tant que rempart face à l'addiciton. L'Envol proposera aussi un accompagnement quotidien :