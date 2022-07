Digger prépare ses grandes manœuvres pour l’Ukraine

Digger se prépare à être engagée en Ukraine. En avril encore, la fondation tavannoise de déminage ne s’attendait pas vraiment à devoir intervenir. Aujourd’hui, les fronts sont plus stables en Ukraine. Les zones sont connues et donc plus accessibles qu’au printemps.

La Fondation, dirigée par son fondateur Frédéric Guerne, s’est mise en relation avec un partenaire, prêt à se rendre en Ukraine d’ici à deux mois au plus tôt. Deux opérations sont lancées pour venir en aide au peuple envahi par la Russie.

Le premier axe d’intervention concerne le délai d’urgence évoqué plus haut. Il est d’ailleurs compliqué pour Digger d’appuyer sur le levier d’action. Entre les contraintes politiques, administratives et financières, elle n’a pas les cartes en mains. Pour pouvoir travailler sur place, il faut des partenaires bien sûr et surtout, des contacts. Le fondateur et directeur de la Fondation était justement au sommet sur l’Ukraine qui a eu lieu les 4 et 5 juillet.