Le canton du Jura veut être prêt en cas de pénurie d’énergie

Le canton du Jura veut se préparer à une éventuelle pénurie d’énergie. La Confédération a lancé un avertissement concernant des risques de pénurie de gaz et d’électricité pour l’hiver prochain. Dans un communiqué transmis lundi matin il annonce que des séances sont prévues ces prochains jours. Les autorités rencontreront les principaux fournisseurs d’énergie de la région et des représentants d’infrastructures critiques comme l’Hôpital du Jura. L’objectif de ces séances est « de faire un point de situation et de voir comment ces acteurs envisagent l’avenir, » explique Damien Scheder chef de la protection de la population. Les communes et les représentants de l’économie locale seront également consultés. L’objectif sera ensuite de prendre des mesures ces prochaines semaines afin « de se préparer à faire face à des situations de perturbations potentielles pour ces prochains mois ». Le canton du Jura qui précise encore dans son communiqué que pour l’instant, l’approvisionnement énergétique du Jura se situe au niveau 1 sur 4, 4 étant « le stade le plus critique ». /comm-tna