Les chiffres de la criminalité en juin dans le Jura

Les vols par effraction suivent une tendance à la hausse dans le Jura. La police cantonale jurassienne a publié lundi son rapport mensuel relatif à la criminalité. Les chiffres font notamment état d’une hausse ces trois derniers mois des vols par effraction et des introductions clandestines dans les commerces, magasins et habitations, en passant de 16 cas en avril à 26 en juin.

La plupart des principales autres infractions au code pénal sont restées stables ou ont diminué. La police a recensé 216 personnes lésées et 139 plaignants en juin, contre 225 et 181 le mois précédent.







Des conseils face au vols de vélos

La police met en garde face à la recrudescence de vols de vélos dans la région. Au total, 93 vols de deux-roues ont été signalés entre janvier et juin. Les forces de l’ordre rappellent que les voleurs se tournent « vers les lieux d’habitation où les cycles ne sont souvent pas encore suffisamment sécurisés » et émet plusieurs recommandations : équiper son vélo d’un système de verrouillage de qualité, même devant chez soi, attacher le cadre et les roues à une construction fixe, stationner son véhicule dans un local ou un garage verrouillé ou surveillé, de noter le numéro inscrit sur le cadre, la marque et la couleur en cas de vol et de prendre garde à ne pas transmettre d’informations sur les réseaux sociaux et les applications de suivi sportif. /comm-gtr