Trésors de musées : les caricatures du Musée jurassien d'art et d'histoire (1/4)

Ca peut paraitre irréel pour les enfants d’aujourd’hui, mais en 1950, certains maitres et certaines maitresses d’école infligeaient parfois des sévices corporels aux jeunes élèves qui récitaient mal leur leçon. Et parfois, ils les traitaient d’âne. « Cette scène frappe les jeunes qui visitent notre exposition ! La réalité d’aujourd’hui est bien différente, et nous avons d’ailleurs proposé au dessinateur Pitch Comment de réaliser des caricatures, en réponse à celles d’Ernest Guélat. Des caricatures qui posent un regard sur l'école jurassienne de 2022 », déclare Nathalie Fleury. Ces dernières montrent un vrai tournant dans l'éducation, avec notamment une plus grande implication des parents, ou les multiples injonctions qui pèsent sur le corps enseignants, pour garantir la sécurité de chacun.