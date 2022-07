En direct à la ferme (1/4)

Une plongée dans le quotidien des agriculteurs et éleveurs de la région. C’est ce que nous vous proposons durant quatre semaines. Chaque mardi à midi nous nous rendons dans une exploitation jurassienne pour découvrir ces métiers, leurs joies et leurs difficultés.

Pour ce premier rendez-vous, Thomas Nagy s’est rendu en Ajoie sur les hauteurs à mi-chemin entre Courtemaîche et Coeuve. Il y a rencontré Fabrice Cerf, éleveur, céréalier et semancier. L’agriculteur ajoulot baigne dans le milieu depuis sa plus tendre enfance. Il a repris l’exploitation familiale en 2009. L’agriculture est une vocation pour lui. S'il est fier de son travail et de pouvoir élever ses enfants au milieu d'une ferme, il émet également des craintes pour l'avenir, entre changement climatique et la nouvelle politique agricole proposée par le Conseil fédéral dernièrement. L'agriculteur de Courtemaîche remarque également que l'image de son métier s'est dégradée depuis quelques années.