Les exportations jurassiennes ont la cote

Le canton du Jura grimpe dans le classement des cantons les plus exportateurs par habitant. Il gagne une place et se classe au 6e rang, selon les chiffres de 2021 communiqués mardi matin par la Statistique jurassienne. En tête, on retrouve Bâle-Ville, le Tessin et Neuchâtel.

Dans le Jura en 2021, les exportations ont atteint 3,3 milliards de francs, soit 44'000 francs d’exportation par habitant. Depuis 2020, année marquée par le Covid, l’augmentation s’élève à 48%, et 27% par rapport à 2019.





Quels produits portent les exportations ?

Si on regarde dans le détail ce qu’exporte le canton du Jura, ce sont les produits manufacturés qui sont largement en tête. Avec 3,2 milliards de francs, cette catégorie a enregistré une hausse de 1 milliard depuis 2020. Concernant les autres secteurs, on peut noter la belle progression du libellé « Collecte, traitement et élimination des eaux usées, boues d’épuration » qui s’élève à 49 millions de francs, deux fois plus qu’en 2016. Quant aux produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ils affichent 7,4 millions de francs d’exportation, en hausse de 60% depuis 2019. Les importations ici sont deux fois plus élevées, mais leur progression stagne. /ncp