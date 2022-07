Un drone pour localiser les pigeons

Les pigeons ont eu un drôle de compagnon volant ce mardi matin en vieille ville de Delémont. Un drone piloté par une entreprise de désinfection a servi d’outil d’observation des volatiles. L’opération, mandatée par la ville de Delémont, a pour but de lutter contre la prolifération des oiseaux, qui sont une source de nuisances. Outre le bruit et les salissures, leurs fientes libèrent des particules néfastes pour la santé. Les informations récoltées permettront de localiser les lieux où se trouvent les nids des pigeons et d’avertir les propriétaires des bâtiments.