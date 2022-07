Trafic de médicaments et stupéfiants démantelé aux Franches-Montagnes

Un trafic de médicaments et de stupéfiants a été démantelé dans un appartement familial dans les Franches-Montagnes. Un jeune homme de la région commandait et revendait la marchandise sur le darknet (réseau caché et parallèle d'internet) après l'avoir conditionnée. Plusieurs centaines de boîtes de médicaments ont été saisies.

Au cours de la perquisition, la police jurassienne a également découvert 5 kg de THC, 500 grammes d’amphétamines, 150 grammes de MDMA, 600 pilules d’ecstasy et 30 grammes de cocaïne, a indiqué mercredi le Ministère public jurassien. L'auteur des faits a été placé en détention.

Les spécialistes de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ont été sollicités sur place afin de vérifier l'authenticité de plusieurs biens. Aucune infraction n'a été constatée. L'équivalent d'environ 3'000 francs en cryptomonnaie a été saisi.