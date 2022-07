En direct du camping (1/4)

Certaines personnes carburent à plein régime, pendant que d’autres profitent de leurs vacances. C’est, notamment, le quotidien des gérants de camping en pleine saison touristique. Notre série estivale part à la leur rencontre. Lors de quatre jeudis, nous serons en direct depuis un camping avec un invité dans le Journal de 12h15. Pour le premier volet, Emilie Muhmenthaler a tendu le micro à Michel Maître, qui gère pour la 3e saison le camping de Tariche en compagnie de son épouse Corinne. Plusieurs offres y sont proposées avec notamment des chambres, des chalets, ainsi que des places pour caravanes et pour tentes. Et dans cet écrin du Clos du Doubs, proche de la cité médiévale de St-Ursanne, les occupations ne manquent pas, entre activités nautiques, visites, randonnées ou vélo. « Les touristes viennent aussi ici pour la tranquilité et l’isolement. Ils recherchent les paysages qui sont différents de ceux des grandes villes et le silence. Ici, il n’y a pas d’animation musicale ou de jeux. Et à 22h, c’est le couvre-feu », explique Michel Maître.