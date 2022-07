Pierre Saunier à la tête de Cheval suisse

Conséquence de la disparition des élevages des demi-sang : le nombre de naissances a chuté. Ainsi sur les 110'000 chevaux de sport recensés en Suisse (sans la race franches-montagnes), seules 350 naissances sont comptabilisées chaque année. Pour renouveler le cheptel, il en faudrait environ 10'000. La différence est donc importée.





La passion de l’élevage

Pierre Saunier est passionné par l’élevage. Sur le domaine du Perchet, il possède encore 25 chevaux, dont 7 poulinières. Agé de 67 ans, il a connu le travail aux champs avec des animaux de traits. Mais très vite, Pierre Saunier a eu envie d’utiliser le cheval pour son hobby. L’agriculteur s’est ensuite spécialisé dans le demi-sang et s’est familiarisé avec la génétique. L’élevage est « un travail de longue haleine » que Pierre Saunier affectionne. A partir de sa souche de base, une pouliche acquise en 1975, l’éleveur « voit l’évolution avec les descendants ». L’Ajoulot est fier d’avoir fait naître sur son domaine Copain du Perchet. L’étalon de 17 ans remporte de nombreux concours et se trouve désormais en Angleterre. Pierre et son épouse Sylvia aiment le regarder à la télévision concourir dans des compétitions internationales.