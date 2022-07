Des drive-in pour faire examiner sa voiture grêlée

« Toutes les dix minutes, un véhicule est présenté, nos experts évaluent les dommages et proposent ensuite des indemnisations ou des réparations », explique Samuel Gétat, responsable pour la taskforce grêle pour la Suisse romande chez Axa. Les voitures passent sous un tunnel lumineux pour mieux identifier les impacts de grêle. Les techniciens proposent ensuite - la plupart du temps - une « réparation alternative », pour débosseler la carrosserie. « 40% des clients choisissent cette option, qui est réalisée sur place, à l’aide de marteaux ou de ventouses. Et la voiture ressort comme neuve », ajoute Samuel Gétat. Cette réparation express est réalisée au drive-in également, grâce aux collaborateurs de l’assurance. C’est d’ailleurs l’option retenue par Guillaume, dont la voiture a subi la grêle en juin dernier : « J’ai pris rendez-vous la semaine prochaine, et je récupèrerai ma voiture le soir-même », déclare-t-il. Au total sur une semaine, Axa a rencontré 200 clients lésés à Charmoille.

La grêle devraient encore beaucoup peser sur les compagnies d'assurances suisses cette année. Selon une récente étude de l’agence AWP, les assureurs s’attendent à devoir indemniser leurs clients à hauteur de plusieurs millions de francs, au niveau national. Allianz table sur 25 millions de francs, et la Vaudoise sur 6 millions, par exemple. /cto