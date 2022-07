Une expo pour découvrir La Tène, comme un lieu de mémoire

Le lieu est alors interprété comme un arsenal, un lieu de bataille. Dès 1870, des musées du monde entier veulent des éléments du site de La Tène qui permettent de caractériser la civilisation celtique. Un collectionneur biennois vend un millier d'objets et des moules à Napoléon III qui veut établir le récit de l'histoire de France dans son Musée des Antiquités gauloises et romaines à St-Germain-en-Laye.

Pour éviter les pillages de plus en plus nombreux avec la correction des eaux du lac, de grandes fouilles étatiques sont opérées par Paul Vouga de 1907 à 1917. « Ce seront les premières fouilles étatiques de Suisse », a expliqué Géraldine Delley. Elles seront documentées notamment par des photographies - visibles dans le cadre de l'expo - et des plans.

« Malgré ces fouilles importantes, un flou se maintient sur la nature du site », a ajouté la commissaire de l'exposition. Au début du 20e siècle, après des découvertes au Nord de l'Europe, on pense qu'il s'agit d'un dépôt d'armes. Dans les années 60-70-80, on l'interprète comme un lieu d'offrandes.

« Finalement, depuis la fin des années 90, on penche pour un lieu de mémoire, de commémoration d'une bataille dans la région », a ajouté Géraldine Delley. Cela expliquerait qu'il y ait des objets datant de 250 à 200 avant notre ère et d'autres - restes d'humains ou d'animaux, outils ou attributs masculins liés à la toilette - plus récents et sur plusieurs générations. Ces objets rappellent aussi ce que l'on pouvait retrouver à l'époque dans une tombe.