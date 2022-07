Une édition complète pour « Tartare de Miettes »

La 4e édition de « Tartare de Miettes » s’est achevée samedi sur un excellent bilan. Le festival de musique a animé le Cerneux-Godat, aux Bois, durant trois jours avec des têtes d’affiche comme Emilie Zoé, Baby Volcano ou encore Reverend Beat-Man. Les trois soirées ont affiché complet avant même le début de la manifestation, ce qui constitue une première pour « Tartare de Miettes ». Le festival a ainsi écoulé les 600 places à disposition par soir, soit un total de 1'800 billets. Les organisateurs évoquent une édition « merveilleuse » et expliquent le succès de la manifestation avant tout par « le bouche-à-oreille et l’expérience vécue ». Ils ne souhaitent pas que le festival s’agrandisse et veulent que « Tartare de Miettes » conserve son côté intimiste ainsi que son mode de fonctionnement basé sur le principe du prix libre qui concerne tant les entrées que les consommations. Le festival avait pu se dérouler l’an dernier mais avec une jauge réduite à 500 personnes maximum par soirée pour respecter les normes Covid. /fco