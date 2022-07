Une fondation pour pérenniser le Sikypark

La Fondation poursuit les mêmes buts que l’association des amis du Sikypark, à la simple différence que la nouvelle venue a un objectif plus massif et va surtout aider à récolter des sommes bien plus importantes que l’association.





Sept projets importants

Les fonds que la nouvelle fondation va réussir à récolter serviront à réaliser sept projets définis dans le plan directeur du Sikypark jusqu’en 2031 et qui concerneront positivement tant les animaux que les visiteurs et les employés. Le premier qui sera mis en place sera une volière d’hiver avec une station de quarantaine pour les perroquets. Il faut dire que le Sikypark compte actuellement 240 oiseaux de cette espèce en son sein, après en avoir récupéré 150 il y a deux ans et qui y sont restés. Le Sikypark n’est, en effet, pas un simple parc zoologique. Il a pour mission principale de sauver ces animaux et de leur offrir un nouveau cadre de vie, précise Bernard Seuret :