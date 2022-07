Une vague de chaleur va s’abattre sur la région. MétéoSuisse a relevé le degré d’alerte au niveau trois sur cinq en raison de la canicule qui touchera le territoire dès mardi et pourrait durer jusqu’en début de semaine prochaine. Des températures maximales entre 31 et 37 degrés sont attendues en journée. Il fera au minimum entre 16 et 22 degrés la nuit.

La police cantonale recommande à la population de s’hydrater régulièrement et de rester à l’ombre le plus possible. /comm-gtr