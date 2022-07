En danger, le Festival international d’échecs prépare son coup

La partie n’est pas encore terminée entre le Festival international d’échecs et la Ville de Bienne. Il y a une dizaine de jours, les autorités de la ville avaient annoncé vouloir supprimer dès 2023 la subvention annuelle de 125’ 000 francs accordée à la manifestation. Cette aide financière correspond à un tiers du budget total du festival. Et c’en était trop pour le Conseil municipal. La Ville de Bienne cherche à économiser en privant d'une partie ses fonds l'évènement qu'elle ne juge pas assez populaire. Dans le cadre de son projet d’assainissement des finances « Substance 2030 », les autorités espèrent épargner 25 millions de francs dans tous les domaines.

Une décision que la manifestation ne comprend pas. L’engouement pour le jeu d’échecs s’est poursuivi depuis la pandémie, explique le président du festival, Peter Bohnenblust. Les tournois font vivre les hôtels et restaurants et permettent à la ville d'être connue à travers le monde, poursuit le président. Le comité d’organisation fera son possible pour proposer une édition l’année prochaine, car il est persuadé que l’attraction pour ce jeu est restée importante :