La qualité des céréales, mais pas la quantité

C’est la valse des tracteurs dans la campagne jurassienne. Quelque 17'000 tonnes de céréales seront récoltées cette année par les centres collecteurs de Landi ArcJura. Pour le moment, la quasi-totalité du colza et de l’orge a été battue, et environ la moitié du blé. En Ajoie, les champs ont été arrosés par la grêle en juin. C’est le colza qui a le plus souffert selon Joseph Girardin. Le responsable du secteur agricole pour Landi ArcJura, relève que certaines parcelles ont été grêlées à trois reprises. Toutes les communes ajoulotes ont été touchées : « on se retrouve avec des rendements fortement diminués ». Les grêlons se sont abattus sur l’oléagineux quelques jours avant la réception. Joseph Girardin indique que certains champs n’ont pas été abîmés alors que sur d’autres 100% de la récolte a été anéantie. Ainsi il estime à 20-25% de perte pour le colza. Quant au blé, Joseph Girardin évoque un chiffre entre 10 et 15%. Le responsable des centres collecteurs jurassiens relève toutefois que le beau temps qui a suivi ces orages a permis de sauver les cultures.