Les EMS adaptent leurs activités à la chaleur

La deuxième vague de chaleur de l’année frappe durement le Jura. Le pic de chaleur devrait être atteint ce mardi et les températures pourraient grimper jusqu’à 37 degrés pendant toute cette semaine.

Hausse des températures oblige, les EMS fonctionnent au ralenti. A la résidence Les Pins à Vicques, il convient de protéger les résidents et de maintenir leur hydratation. Au menu : boissons fraîches, bouillons salés et salades. Cependant, la cuisine n’est pas le seul secteur à devoir revoir ses plats. Caroline Jeannin est animatrice socio-culturelle et a dû elle aussi adapter ses activités. Au lieu des sorties en terrasses ou au restaurant, les animations se déroulent en intérieur ou au frais. Ce lundi, les résidents ont lu le journal en compagnie de l'animatrice dans une salle climatisée.