Trésors de musées : le motoculteur devenu tracteur au Musée agricole (2/4)

« C’est un motoculteur Bucher, et quand on l’a récupéré, il était incomplet. On a donc décidé d’en faire un tracteur, avec mon frère, en souvenir de l’ancien propriétaire », déclare Christophe Vuillaume. « On a fait des calculs, on a regardé ce qui nous restait comme pièces, ce qu’on avait en double… On a fait des essais et puis on a mis un essieu directionnel à l’arrière, avec le levier de vitesse sur le volant », se souvient le jeune homme. La machine est bichonnée, et devient une pièce de collection : « On pourrait l’utiliser pour tracter jusqu’à une tonne je pense… mais on le sert plutôt pour les défilés, c’est devenu un bel objet qui fait plaisir à voir », admet-il dans un sourire. La machine est certes bien plus petite et moins ancienne que d'autres tracteurs exposés au Musée agricole... mais pour Christophe Vuillaume, elle revêt une forte valeur sentimentale, en plus d'être une pièce unique. /cto